Чиновник минздрава Башкирии попал на Первый канал из-за скандала в уфимской больнице

Женщине со сломанной ногой нужно было попасть в рентген-кабинет городской поликлиники № 1 клинической больницы № 13. Никто из персонала больницы ей не помог. Видео о том, как пенсионерке пришлось карабкаться по лестнице, сначала попало в соцсети, а потом на центральное телевидение.
16 января вышел очередной выпуск передачи «Время покажет» на Первом канале. Он был посвящен работе врачей и скорой помощи, а также проблемам здравоохранения. В нем и показали нашу землячку.
Вопиющий случай прокомментировал первый замминистра здравоохранения РБ Назир Мингазов.
— Безусловно, данный факт вообще не должен был иметь место, — сказал он.
Ведущие в ответ на это пытались вывести Назира Мингазова из себя, задавая ему провокационные вопросы.
— Это человеческий фактор, — прокомментировал чиновник скандальный инцидент.
Видео с пенсионеркой, ползущей на второй этаж, вызвало бурю эмоций у собравшихся в студии. Сама женщина призналась, что просила помощи, но никто не вызвался ей помочь. Главврача после данного случая уволили.