Чиновник минздрава Башкирии попал на Первый канал из-за скандала в уфимской больнице

Женщине со сломанной ногой нужно было попасть в рентген-кабинет городской поликлиники № 1 клинической больницы № 13. Никто из персонала больницы ей не помог. Видео о том, как пенсионерке пришлось карабкаться по лестнице, сначала попало в соцсети, а потом на центральное телевидение.

16 января вышел очередной выпуск передачи «Время покажет» на Первом канале. Он был посвящен работе врачей и скорой помощи, а также проблемам здравоохранения. В нем и показали нашу землячку.

Вопиющий случай прокомментировал первый замминистра здравоохранения РБ Назир Мингазов.

— Безусловно, данный факт вообще не должен был иметь место, — сказал он.

Ведущие в ответ на это пытались вывести Назира Мингазова из себя, задавая ему провокационные вопросы.

— Это человеческий фактор, — прокомментировал чиновник скандальный инцидент.