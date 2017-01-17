Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Названы имена самых дорогих из ныне живущих художниц
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Курникова и Иглесиас завели щенка
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
11:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Чиновник минздрава Башкирии попал на Первый канал из-за скандала в уфимской больнице

Пенсионерку из Уфы, которой пришлось добираться с травмированной ногой на второй этаж в буквальном смысле ползком, вновь показали по Первому каналу в эфире программы «Время покажет».

Женщине со сломанной ногой нужно было попасть в рентген-кабинет городской поликлиники № 1 клинической больницы № 13. Никто из персонала больницы ей не помог. Видео о том, как пенсионерке пришлось карабкаться по лестнице, сначала попало в соцсети, а потом на центральное телевидение.

Читайте также
По факту видеоскандала в уфимской больнице возбуждено уголовное дело

16 января вышел очередной выпуск передачи «Время покажет» на Первом канале. Он был посвящен работе врачей и скорой помощи, а также проблемам здравоохранения. В нем и показали нашу землячку.

Вопиющий случай прокомментировал первый замминистра здравоохранения РБ Назир Мингазов.

— Безусловно, данный факт вообще не должен был иметь место, — сказал он.

Ведущие в ответ на это пытались вывести Назира Мингазова из себя, задавая ему провокационные вопросы.

— Это человеческий фактор, — прокомментировал чиновник скандальный инцидент.

Видео с пенсионеркой, ползущей на второй этаж, вызвало бурю эмоций у собравшихся в студии. Сама женщина призналась, что просила помощи, но никто не вызвался ей помочь. Главврача после данного случая уволили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чиновник минздрава Башкирии попал на Первый канал из-за скандала в уфимской больнице
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Топилин пообещал увеличение зарплат в 2017 году
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Кустурица извинился за слезы зрителей на новом фильме с Беллуччи Знаменитый сербский режиссер извинился перед зрителями, которые «слишком много плакали» во время просмотра фильма «По Млечному пути»
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь