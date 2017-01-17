В РПЦ составили несовместимый со священством список профессий

«Духовным лицам запрещаются также занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например врачебная практика, особенно хирургия. Несчастный случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана», — говорится в тексте.

Указав на то, что, например, крымский святитель Лука (Войно-Ясенецкий) совмещал архиерейское служение с преподаванием медицины и хирургической практикой, авторы подчеркнули, что «это исключение, связанное с обстоятельствами времени, в которое он подвизался, не следует возводить в правило». В то же время делается оговорка, что правящий архиерей может санкционировать врачебную деятельность клирика, «если таковая способна принести благие плоды».