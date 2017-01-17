К арендаторам леса в Иркутской области ужесточат требования по тушению пожаров

Ужесточать требования к арендаторам лесных участков по тушению пожаров планируют в Иркутской области. Такую надежду 17 декабря 2017 года высказал на пресс-конференции председатель регионального правительства Александр Битаров. «Лично у меня есть неудовлетворенность работой министерства лесного комплекса Иркутской области в плане организации работы по тушению лесных пожаров арендаторами участков, — заявил он. — Здесь есть где поработать. Я надеюсь, мы будем ужесточать отношения с арендаторами».

Александр Битаров напомнил, что ситуация с лесными пожарами в 2016 году сложилась довольно тяжёлая. Однако он уточнил, что начался сезон для региона хорошо. «По весне, с апреля по июнь, нас приводили в пример другим регионам Сибирского федерального округа, потому что мы сумели хорошо поработать по профилактике. Пожары в весенний период начинаются вблизи населённых пунктов. Когда они начали возникать глубже в лесу, мы с ситуацией не справились, но этому есть объективные причины».

Одной из таких причин, по словам Александра Битарова, стали летняя жара и отсутствие дождей во второй половине пожароопасного сезона. В 2016 году в Иркутской области зарегистрировано 302 дня, когда был установлен самый высокий пятый класс пожароопасности, в 2015 году таких дней было 46, а в 2014 году — 75. В итоге пожароопасный сезон продлился семь месяцев. За это время в регионе дважды вводили режим чрезвычайной ситуации в лесах: с 15 июня по 14 июля и с 27 сентября по 7 октября. В лесах было зарегистрировано 1205 пожаров на 558,15 тыс. га.