Синоптики не обещают суровых крещенских морозов в Челябинской области

В ночь с 18 на 19 декабря синоптики обещают в регионе минус 17−22 градуса, при прояснении столбик термометра может опуститься до минус 25 градусов. Днем на Крещение прогнозируется минус 11−16 градусов. Ветер западный 5−10 метров в секунду.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, по статистике морозная погода на Крещение повторяется в среднем один раз в 3−4 года. В 2016 году крещенских морозов не было: ночью — минус 16−19 градусов, днем — минус 13−17 градусов. В 2015 году на Крещение было еще теплее: ночью — до минус 12 градусов, днем — до минус 5 градусов. Холодным было Крещение в 2014 году: ночью — до минус 34 градусов, днем — до минус 23 градусов.

За последнее десятилетие самый холодный день 19 января (среднесуточная температура минус 32 градуса) отмечался в 2006 году, морозная погода тогда простояла достаточно долго — 12 дней.

В прошлом веке самая холодная погода на Крещение отмечалась в 1969 году. Средняя температура за сутки понижалась тогда до минус 35 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы. Морозы продержались до конца января, и лишь в феврале началось потепление. В 1899 году, наоборот, было очень тепло. Среднесуточная температура повышалась до минус одного градуса.

В народном календаре на Крещение много различных примет. На Крещение оттепель — к урожаю. Если праздник Крещения Господня придется на полнолуние — то по весне будут большие полые воды (в этом году луна растущая, первая четверть). Снегу под крещение надует — хлеба прибудет (обещают без осадков). Если в крещенскую ночь небо чистое — будет много гороха (по прогнозам — переменная облачность). Если на Крещение во время иордани пасмурно — будет урожай, а если ясно — к неурожаю. Если в этот день метель — 19 апреля будет последняя метель, если снег хлопьями — к урожаю, ясный день — к неурожаю. Замечали: если Крещенские морозы возьмут верх над Рождественскими и Сретенскими, то будет урожайный год.

По народному календарю до конца зимы предстоят еще морозы: Афанасьевские (31 января), Сретенские (15 февраля) и Власьевские (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинске намного ниже Крещенских.