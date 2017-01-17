Уличное освещение в Астане сделают «умным», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата. По данным столичного акимата, в рамках реализации проекта планируется замена существующих натриевых ламп на современные светодиодные светильники. Общее количество ламп с функцией диммирования (регулирование мощностей ламп) составит не менее 25 тысяч единиц.

Разработчиками проекта по интеллектуальному освещению столичных улиц является компания Astana Innovation. Проект направлен на обеспечение энергоэффективности уличного освещения за счет установки светодиодных ламп и системы «умного» уличного освещения, также снижение эксплуатационных затрат на уличное освещение. Вместе с тем на базе столбов уличного освещения будет установлен «умный» сервис — «Интернет вещей (IoT)».

Реализация этого сервиса позволит получить доступ к сервисам: Wi-Fi, контролю и мониторингу окружающей среды, мониторингу потока транспортных средств, фотовидеофиксации, аварийной кнопке помощи (SOS), информационной таблице, единой беспроводной сети для сбора данных с других счетчиков и данных. К тому же можно получить свободный доступ к парковкам и е-киоскам. По словам разработчиков, это позволит экономить более 50 процентов потребления электроэнергии, затрачиваемой на уличное освещение, а также снизит затраты на эксплуатацию светильников уличного освещения с помощью «умной» системы освещения.

Проект планируется реализовать с привлечением средств инвесторов на сумму более 4 миллиардов тенге. Столичным Управлением коммунального хозяйства ведется подготовка документов для объявления конкурса по привлечению частного партнера. По информации специалистов компании Astana Innovation, запуск проекта будет осуществлен в нынешнем году.