Ледовая дорога связала Новую Уду и Чичково в Усть-Удинском районе Приангарья
Переправа прошла освидетельствование на акватории Братского водохранилища.
Переправа прошла освидетельствование на акватории Братского водохранилища.
Новая ледовая переправа прошла освидетельствование на акватории Братского водохранилища в
Ледовая дорога по всем правилам оснащена вагончиком для обогрева, информационным стендом, вешками, обозначающими полосы движения.
«Для обеспечения ее безопасного функционирования созданы спасательный и ремонтный отряды», — отметили в ведомстве.
Таким образом, сегодня в Иркутской области действует 31 ледовая переправа.