Ледовая дорога связала Новую Уду и Чичково в Усть-Удинском районе Приангарья

Новая ледовая переправа прошла освидетельствование на акватории Братского водохранилища в Усть-Удинском районе Иркутской области, на 125-м км трассы Залари — Жигалово. Переправа протяженностью 1,1 км в две полосы движения способна пропускать автомобили массой до 3 тонн. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ледовая дорога по всем правилам оснащена вагончиком для обогрева, информационным стендом, вешками, обозначающими полосы движения.

«Для обеспечения ее безопасного функционирования созданы спасательный и ремонтный отряды», — отметили в ведомстве.

Таким образом, сегодня в Иркутской области действует 31 ледовая переправа.