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14:32 (мск), источник: Моя Планета

Составлен рейтинг наиболее популярных в Instagram мест на Земле

Среди множества тревел-фотографий у множества тревел-блогеров в Instagram можно при определенных усилиях выявить наиболее часто встречающиеся локации. Исследование CEWE Photoworld нашло семь чудес света — рекордсменов по хештегам в социальной сети.

Источник: Reuters

В век соцсетей популярность тех или иных достопримечательностей можно определить, сравнив количество упоминаний в интернете. Семь «Instagram-чудес» удалось вычислить именно таким образом — по числу хештегов. Четыре из них расположены в Европе, но только три являются наследием, возведенным до XIX века.

Например, Эйфелева башня — абсолютный хит и имеет #3 103 675 упоминаний. За ней идет лондонский Биг-Бен (#2 210 667) и мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (#1 433 961).

Эйфелева башня, Париж
Биг-Бен, Лондон
Мост «Золотые ворота», Сан-Франциско

Оценены блогерами также «Бурдж-Халифа» в Дубае (#1 384 612), собор Нотр-Дам в Париже (#1 169 500), Красный дворец — Альгамбра в испанской Гранаде (#676 305) и перуанский Мачу-Пикчу (#657 743), передает The Daily Mail.

«Бурдж-Халифа», Дубай
Собор Нотр-Дам, Париж
Красный дворец Альгамбра, Испания
Мачу-Пикчу, Перу

По мнению блогеров, эти места столь популярны оттого, что одинаково поражают и отлично смотрятся на фотографиях.

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