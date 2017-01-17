Составлен рейтинг наиболее популярных в Instagram мест на Земле
Среди множества
Среди множества
В век соцсетей популярность тех или иных достопримечательностей можно определить, сравнив количество упоминаний в интернете. Семь «Instagram-чудес» удалось вычислить именно таким образом — по числу хештегов. Четыре из них расположены в Европе, но только три являются наследием, возведенным до XIX века.
Например, Эйфелева башня — абсолютный хит и имеет #3 103 675 упоминаний. За ней идет лондонский
Оценены блогерами также «Бурдж-Халифа» в Дубае (#1 384 612), собор
По мнению блогеров, эти места столь популярны оттого, что одинаково поражают и отлично смотрятся на фотографиях.