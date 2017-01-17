Составлен рейтинг наиболее популярных в Instagram мест на Земле

В век соцсетей популярность тех или иных достопримечательностей можно определить, сравнив количество упоминаний в интернете. Семь «Instagram-чудес» удалось вычислить именно таким образом — по числу хештегов. Четыре из них расположены в Европе, но только три являются наследием, возведенным до XIX века.

Например, Эйфелева башня — абсолютный хит и имеет #3 103 675 упоминаний. За ней идет лондонский Биг-Бен (#2 210 667) и мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (#1 433 961).