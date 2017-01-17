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16:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Отделение для детей-психохроников с нарушениями слуха откроют в Черемхове Приангарья

В Черемховский психоневрологический интернат в течение двух месяцев будут переведены 56 детей с умственной отсталостью, среди них 10 с нарушениями слуха.

Вопрос о возобновлении деятельности учреждения подняли на пресс-конференции председателя правительства Иркутской области Александра Битарова сегодня, 17 января. Он напомнил, что в связи с произошедшими в августе 2016 года случаями заболеваемости, повлекшими смерть четверых воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, деятельность учреждения была приостановлена с 20 августа по 29 октября 2016 года, а дети переведены в социальные учреждения, расположенные в Иркутске и Саянске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время 43 ребенка находятся в Саянском доме-интернате для умственно отсталых детей, 33 — в Иркутском доме-интернате № 2 для умственно отсталых детей, 18 — в Иркутском доме-интернате № 1 для умственно отсталых детей.

«Численность детей, находящихся в Черемховском психоневрологическом интернате будет сокращена почти в два раза, дети с такими тяжелыми врожденными заболеваниями в одном месте сосредоточены не будут. Прежде такого опыта в России не было, для нас это была определенно ошибка», — отметил Александр Битаров.

По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, часть детей, которые проживали в Черемховском психоневрологическом интернате, нуждаются в постоянной медицинской помощи. В связи с этим было принято решение открытия учреждения здравоохранения — отделения паллиативной помощи в здании одного из домов ребенка. Сейчас прорабатывается весь пакет документов. В настоящее время количество детей в домах ребенка уменьшается, здания освобождаются, персонал остается без работы.

Учитывая особую потребность в стационарных учреждениях, в первую очередь психоневрологического профиля, высокие риски возникновения социальной напряженности в связи с закрытием учреждения и фактическим увольнением 100 человек, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области прорабатывало различные варианты возобновления работы интерната в Черемхове. В скором будущем в учреждении будут проживать дети в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью, самостоятельно передвигающиеся.

Для устранения замечаний Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в здании интерната проведен полный комплекс санитарно-эпидемических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Кроме того, в учреждении проведена масштабная работа по приобретению и установке необходимого дополнительного санитарно-технического оборудования и инвентаря, организована покраска и побелка всех помещений, выделена и оборудована отдельная комната для приема пищи персоналом учреждения.

Процесс обучения детей будет организован двумя образовательными организациями — специальной (коррекционной) школой-интернатом № 2 Черемхова и специальной коррекционной школой-интернатом для обучающихся с нарушениями слуха. Со всеми детьми проведена подготовительная работа, в том числе психологическая, получены согласия от детей старше 10 лет на перевод в учреждение. Составлен график поэтапного заезда детей в учреждение с 25 января по 22 марта 2017 года с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время дети проходят необходимое медицинское обследование, сдают анализы, в том числе бактериологические анализы на кишечную группу.

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