Отделение для детей-психохроников с нарушениями слуха откроют в Черемхове Приангарья
В Черемховский психоневрологический интернат в течение двух месяцев будут переведены 56 детей с умственной отсталостью, среди них 10 с нарушениями слуха.
В Черемховский психоневрологический интернат в течение двух месяцев будут переведены 56 детей с умственной отсталостью, среди них 10 с нарушениями слуха.
Вопрос о возобновлении деятельности учреждения подняли на
В настоящее время 43 ребенка находятся в Саянском
«Численность детей, находящихся в Черемховском психоневрологическом интернате будет сокращена почти в два раза, дети с такими тяжелыми врожденными заболеваниями в одном месте сосредоточены не будут. Прежде такого опыта в России не было, для нас это была определенно ошибка», — отметил Александр Битаров.
По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, часть детей, которые проживали в Черемховском психоневрологическом интернате, нуждаются в постоянной медицинской помощи. В связи с этим было принято решение открытия учреждения здравоохранения — отделения паллиативной помощи в здании одного из домов ребенка. Сейчас прорабатывается весь пакет документов. В настоящее время количество детей в домах ребенка уменьшается, здания освобождаются, персонал остается без работы.
Учитывая особую потребность в стационарных учреждениях, в первую очередь психоневрологического профиля, высокие риски возникновения социальной напряженности в связи с закрытием учреждения и фактическим увольнением 100 человек, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области прорабатывало различные варианты возобновления работы интерната в Черемхове. В скором будущем в учреждении будут проживать дети в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью, самостоятельно передвигающиеся.
Для устранения замечаний Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в здании интерната проведен полный комплекс
Процесс обучения детей будет организован двумя образовательными организациями — специальной (коррекционной)