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16:08 (мск), источник: N + 1

Шведы научат скорую помощь «перебивать» музыку в других машинах

Предполагается, что автомобили экстренной помощи с системой EVAM смогут передавать текстовые сообщения и звуковые сигналы на автомобили в зависимости от скорости движения потока с таким расчетом, чтобы оповещены были автомобили, находящиеся в 10−15 секундах езды от машины скорой помощи.

Студенты Королевского технологического института (KTH) разработали систему оповещения, которая предназначена для установки на автомобили экстренных служб и может транслировать звук в аудиосистемы других автомобилей. Система будет испытана на некоторых автомобилях скорой помощи в Стокгольме, говорится на сайте университета.

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Современные автомобили обладают хорошей звукоизоляцией, и иногда при включенной музыке водитель может не услышать, например, сирену приближающегося автомобиля скорой помощи. Из-за этого автомобилю экстренной службы могут не уступить дорогу, а если «скорую» не услышали водители на другой проезжей части перед перекрестком, то это может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Для того, чтобы снизить количество подобных случаев, шведы предложили оснастить «скорую помощь» дополнительным оборудованием, которое позволит «перебить» аудиоситему другого автообиля и передать экстренное сообщение.

Студенты создали устройство под названием EVAM, которое использует существующий с конца прошлого века стандарт RDS, который обычно используется для передачи водителям информационных сообщений о дорожной ситуации. Предполагается, что автомобили экстренной помощи с системой EVAM смогут передавать текстовые сообщения и звуковые сигналы на автомобили в зависимости от скорости движения потока с таким расчетом, чтобы оповещены были автомобили, находящиеся в 10−15 секундах езды от машины скорой помощи.

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В первом квартале 2017 года в Стокгольме установят новую систему на несколько автомобилей скорой помощи и протестируют в реальных условиях. По оценке разработчиков, оповещение суммарно услышат водители и пассажиры двух третей машин, находящихся в радиусе действия системы.

Ранее ВВС Норвегии использовали учебный F-16 Fighting Falcon в качестве «скорой» — самолет с грузовым контейнером выполнил просьбу врачей и доставил аппарат для оксигенации крови, преодолев 470 километров. Благодаря этому удалось спасти жизнь пациента, находившегося в критическом состоянии.

Николай Воронцов

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