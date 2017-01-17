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14:45 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральские спасатели предупредили о неожиданной опасности крещенских купаний

Несмотря на благоприятные погодные условия, лед может не выдержать праздничной нагрузки.

Источник: Reuters

При не соблюдении техники безопасности лед на водоемах Среднего Урала может не выдержать большого количества людей, участвующих в крещенских купаниях, сообщил Алексей Пшеницын, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области.

Крепкие морозы, долгое время стоявшие на Среднем Урале, способствовали установлению на водоемах региона крепкого льда. Но большое количество снега создает изрядное давление на ледяной покров, что делает его непрочным. Поэтому спасатели предупреждают об опасности скопления большого количества людей около крещенских купелей. Специалисты ГУ МЧС России по Свердловской области, исходя из толщины льда, рассчитают максимально возможное число купальщиков, которое может одновременно находится возле проруби для каждого водоема, и оповестят об этом организаторов. Но спасатели обращаются и к участникам праздника с просьбой сохранять бдительность. Так при толщине льда 30 сантиметров возле купели может находиться одновременно не более 30 человек.

Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют использовать для крещенских купаний только санкционированные проруби, оборудованные коробом и сходнями.

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