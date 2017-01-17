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14:50 (мск), источник: PROUFU.ru

Нокаут от Хабира: Постановление правительства РБ по грантам признано дефектным

Сегодня стало известно решение УФАС по РБ по жалобе боксера Хабира Сулейманова на действия Министерства культуры Республики Башкортостан при проведении конкурса на соискание миллионных грантов Главы Республики Башкортостан.

Напомним, Хабир выдвинул на конкурс свой кинопроект «Нелегал», который не прошел даже до второго тура. Благотворительный фонд братьев Сулеймановых, который представлял боксер, посчитал, что был нарушен порядок проведения самого конкурса. При этом он стал единственным из всех недовольных, который рассказал о существующей проблеме в кабинетах нужной инстанции.

В резолютивной части решения УФАС сообщается, что антимонопольная служба признает постановление правительства «Об утверждении Порядка предоставления грантов Главы Республики Башкортостан» содержащим признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции». То есть, постановление, по сути, является дефектным.

Комиссия УФАС по РБ так же выдаст предписание Минкульту республики о внесении изменений в протокол от 05.12.2016 заседания членов экспертного совета. То есть кинопроект «Нелегал» Хабира Сулейманова должны будут допустить до второго тура конкурса.

Как сообщил представитель боксера Рамиля Саитова, от ведомства, возглавляемого Аминой Шафиковой, в итоговом заседании присутствовал только юрист Наиль Мурзагильдин. Он отрицал, что экспертный совет Минкульта допустил нарушения федерального закона, но в обосновании своей правоты новых доказательств не привел.

— Я даже не сомневался, что выиграю это дело. Мы, боксеры, знаем, без уверенности на победу нельзя вступать в бой. В противном случае, лучше не выходить на ринг! — прокомментировал сам Хабир Сулейманов.

Напомним, по мнению музыканта Рустэма Сулейманова, скандал с грантами может поспособствовать уходу министра культуры Амины Шафиковой. На ее место, как предполагает дирижер, придет генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

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