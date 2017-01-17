Японский зонд увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры

Японский космический аппарат приступил к исследованию Венеры в 2015 году. Его миссия должна была начаться на пять лет раньше, но он пролетел мимо нужной планеты из-за проблем с двигателем. Описав круг мимо Солнца, он вернулся к Венере и передал первые изображения на Землю.
Венера, названная в честь римской богини любви и красоты, — вторая планета от Солнца.
Венерианская атмосфера вращается в 60 раз быстрее, чем сама планета, что рождает сверхмощные вихри, движущиеся со скоростью до 500 км/ч.
Венера является самой горячей в Солнечной системе из-за парникового эффекта, нагревающего ее атмосферу до +460 °C (Меркурий, находящийся гораздо ближе к Солнцу, прохладнее — +427 °C).
Ученые полагают, что гигантскую атмосферную волну спровоцировали как раз вихри, которые врезались в горный хребет Афродиты высотой 4500 м, находящийся на экваторе, передает The Telegraph.
«Такие волны могут разрастаться до огромных масштабов. Возможно, это одна из самых больших, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе», — отметили ученые в статье для журнала Nature Geoscience, добавив, что эти атмосферные волны достаточно мощные, чтобы влиять на климат Венеры.