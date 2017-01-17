Японский зонд увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры

Японский космический аппарат приступил к исследованию Венеры в 2015 году. Его миссия должна была начаться на пять лет раньше, но он пролетел мимо нужной планеты из-за проблем с двигателем. Описав круг мимо Солнца, он вернулся к Венере и передал первые изображения на Землю.

Венера, названная в честь римской богини любви и красоты, — вторая планета от Солнца.