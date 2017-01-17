В ГИБДД сообщили, какие улицы в Калининграде перекроют на Крещение

Так, с 19 до 20 часов в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется оперативное закрытие для движения транспорта улицы Карташева на участке от улицы Челюскинской до Балтийского шоссе. Также будет закрыто движение транспорта по шоссе Балтийскому на участке от улицы Карташева до озера Пелавское.

Учитывая данные обстоятельства Госавтоинспекция призывает водителей заранее продумывать маршрут движения.