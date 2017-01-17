В Казани проверили толщину льда в местах крещенских купаний

Так, толщина льда на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя составила 43 см, что, по словам госинспектора патрульной группы № 3 ФКО Центра ГИМС МЧС РФ по РТ Владимира Ящука, позволяет одновременно находиться в этом месте группе из 20 человек.

Владимир Ящук также отметил, что работа сотрудников МЧС продолжится и после того, как священнослужители подготовят полынью. Сначала дно тщательно обследуют спасатели-водолазы, чтобы убедиться в отсутствии опасных для здоровья людей предметов. В дни самого праздника на всех участках будут нести дежурство инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники пожарной охраны и волонтеры ОСВОДа. Вместе с дежурными от МЧС нести вахту у купелей будут и сотрудники МВД с медиками.

МЧС рекомендует воздержаться от крещенских купаний людям с ослабленным здоровьем, недавно перенесшим операции, склонным к резким скачкам артериального давления, беременным женщинам и лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Подготовка купелей начнется за сутки до крещенских купаний. После освещения нырять в ледяной воде можно в течение трех дней, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Напомним, всего в Казани организуют пять купелей. В Авиастроительном районе жители города смогут совершить крещенский обряд в пос. Щербаково, на Голубом озере, в Приволжском районе — на озере Верхний Кабан со стороны ул. Борисковская, 54 и около кафе «Сокол». В Кировском районе купель будет организована на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви (ул. Приволжская, 32).