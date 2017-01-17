Ученые заявили об опасности вымирания умных людей

Не так давно генетики выявили гены, которые «отвечают» за хорошие оценки в школе или в университете — ну и вообще влияют на уровень интеллекта.
Теперь Кари Стефанссон из проекта deCODE и его коллеги решили проверить, как эти вариации влияют на вероятность продолжения рода, число детей и прочие важные с точки зрения эволюции параметры, передает РИА «Новости».
Для этого они сравнили между собой уровни образования и мелкие мутации в ДНК примерно 110 000 исландцев — около трети от общей численности населения острова.
В проведении подобного анализа ученым сильно помогло то, что Исландия является достаточно изолированным островом с хорошо изученной генеалогией населения и статистикой по успеваемости детей, родителей, бабушек и дедушек, прабабок и прадедов и их предков.
В сумме, как показывают расчеты ученых, все гены, связанные с уровнем интеллекта и успешностью в учебе, определяют примерно 3,7% от того, как хорошо исландцы справляются с учебой.
Отдельные гены были связаны с интеллектом еще меньше — в лучшем случае, этот показатель достигал 0,1%. Это относительно небольшой показатель, но его хватает, для того, чтобы определить, есть ли связь между числом детей, генами и образованием, или же что ее нет.
Как рассказывает Стефаннсон, такая зависимость действительно существует, и она является отрицательной — иными словами, чем больше «умных» генов содержит в себе геном того или иного человека, тем меньше детей он или она производят на свет.
Что интересно, по каким-то пока не понятным причинам этот эффект полностью исчезал, если не брать во внимание молодежь в возрасте 22−23 лет. В среднем, если учитывать все население Исландии, принимавшее участие в этом исследовании, носители «умных» генов производили на 6% меньше детей, чем остальные люди.
Если перевести это открытие на язык биологии, то можно говорить о том, что быть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства и чаще умирать без детей, чем остальные люди.
Соответственно, через некоторое время умные люди должны полностью уступить место конкурентам со «средним» уровнем развития, более успешным в плане размножения и привлечения противоположного пола. Данный процесс, как отмечают ученые, можно увидеть уже сегодня — пропорция людей с комбинациямии большого числа «умных» генов ненамного, но снизилась по сравнению с 1990 годом.