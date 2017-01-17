Ученые заявили об опасности вымирания умных людей

Не так давно генетики выявили гены, которые «отвечают» за хорошие оценки в школе или в университете — ну и вообще влияют на уровень интеллекта.

Теперь Кари Стефанссон из проекта deCODE и его коллеги решили проверить, как эти вариации влияют на вероятность продолжения рода, число детей и прочие важные с точки зрения эволюции параметры, передает РИА «Новости».

Для этого они сравнили между собой уровни образования и мелкие мутации в ДНК примерно 110 000 исландцев — около трети от общей численности населения острова.

В проведении подобного анализа ученым сильно помогло то, что Исландия является достаточно изолированным островом с хорошо изученной генеалогией населения и статистикой по успеваемости детей, родителей, бабушек и дедушек, прабабок и прадедов и их предков.