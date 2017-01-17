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17:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Три донские школы вошли в список «100 лучших школ России 2016»

Сразу три образовательных учреждения Ростовской области вошли в список «100 лучших школ России 2016» по итогам Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России». Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Мероприятие проходило в конце ноября 2016 года в Санкт-Петербурге. По итогам конкурса в числе лучших школах — МБОУ Ростова-на-Дону «Школа № 10», МБОУ Ростова-на-Дону «Школа № 23», а также ГБОУ Ростовской области «Азовская школа-интернат».

Кроме рейтинга лучших школ на Всероссийском форуме были названы лучшие лицеи и гимназии, учреждения дополнительного образования и детские сады. Донской регион в числе лучших. Так, МБОУ гимназия № 20 имени С. С. Станчева п. Каменоломни Октябрьского района вошла в рейтинг лучших гимназий, два детских сада — МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 23» и МБДОУ детский сад № 10 Донецка — в списке лучших дошкольных образовательных учреждений. И три учреждения дополнительного образования Дона вошли в соответствующий рейтинг России — «Центр развития творчества детей и юношества» первомайского района города, а также две школы Аксайского района — «Детская школа искусств п. Рассвет» и «Детско-юношеская спортивная школа».

На церемонии награждения руководители лучших школ и гимназий Дона получили нагрудные знаки «Директор года», а образовательные учреждения отмечены дипломами и медалями.

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