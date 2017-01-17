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17:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские студенты будут работать на телетрансляциях ЧМ-2018

Студенты ВолГУ будут работать на ТВ-трансляциях чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, компания Host Broadcast Services (HBS), которая осуществляет трансляции футбольных матчей под брендом FIFA-TV, заключила договор с вузом о подготовке стажеров для нее. Во время Мундиаля и Кубка конфедераций FIFA 2017 в России в рамках Программы наследия FIFA студенты Волгоградского государственного университета смогут попробовать себя в качестве помощников технического менеджера на объекте, комментаторов, менеджера отдела информации на стадионе и помощников отдела обслуживания вещателей FIFA.

Для того, чтобы стать участником программы, студент ВолГУ должен подать заявку на участие в программе и пройти интервью, после чего для отобранных кандидатов будут организованы мастер-классы. Обучение будет проводиться на английском языке сотрудниками HBS, которые подробно расскажут о мире телевидения и радиовещания, а также о том, как организуются международные спортивные события подобного масштаба. «По окончании обучения отобранным студентам будет предложено пройти стажировку в HBS, по окончанию которой каждый стажёр получит сертификат участия», — добавили в пресс-службе.

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