Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены в частном доме под Гродно
17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены на частном подворье под Гродно, сообщили БЕЛТА в
17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены на частном подворье под Гродно, сообщили БЕЛТА в
Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.
На чердаке и веранде были найдены ружье, тротиловая шашка и более 800 патронов разного калибра. Причем марка оружия не установлена, возможно, оно самодельное. Оснащено ружье прицельным приспособлением и откидным прикладом.
В отношении изъятого, подчеркнули в УВД, проводится проверка. Назначены экспертизы.