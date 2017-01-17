Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены в частном доме под Гродно

Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.

На чердаке и веранде были найдены ружье, тротиловая шашка и более 800 патронов разного калибра. Причем марка оружия не установлена, возможно, оно самодельное. Оснащено ружье прицельным приспособлением и откидным прикладом.

В отношении изъятого, подчеркнули в УВД, проводится проверка. Назначены экспертизы.