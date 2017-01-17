В Ростове на переулке Семашко и улице Варфоломеева ограничат движение
По переулку Семашко и улице Варфоломеева будет ограничено движение транспортных средств в створе здания № 118/260 до 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает
По переулку Семашко и улице Варфоломеева будет ограничено движение транспортных средств в створе здания № 118/260 до 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает
Также в связи с производством работ по прокладке водопровода и строительству водопроводного колодца временно ограничат движение по улице Социалистическая в створе дома № 145 с 29 января до 18 февраля этого года.