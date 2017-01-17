В Нижнем Новгороде появятся павильоны для раздельного сбора мусора. Их установят в районе Мещерского озера и будущего стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии.

По его словам, в 2017 году планируется установить четыре павильона для отходов, отправляемых на переработку, а также опасных химических отходов, вроде старых ламп, отработанных аккумуляторов и батареек. Это будет пилотный проект, который в случае успеха запустят на всей территории Нижнего Новгорода.

Дополнительные контейнеры для перерабатываемых отходов предоставит региональный оператор по вывозу и складированию твердых коммунальных отходов.