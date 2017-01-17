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17:27 (мск), источник: Noi.md

Председатель НБМ присутствовал на свадьбе внучки российского миллиардера

Председатель Национального банка Молдовы Сергей Чокля был среди приглашенных на роскошную свадьбу внучки российского миллиардера Валерия Когана. Свадьбу сыграли в Лондоне, а хозяином торжества был Антонио Бандерас, сообщает NOI.md.

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фотографий

Ирина Коган вышла замуж за Даниеля Кенвэя, и для них пели Мэрайя Кэри и Элтон Джон. По данным британской прессы, гонорары исполнителей составили примерно 3,5 миллионов фунтов.

Приглашенные выставили в социальных сетях фотографии и видеоролики с этой экстравагантной свадьбы, где показаны присутствующие звезды и торт трехметровой высоты. На одной из этих фотографий есть и президент Национального банка Сергей Чокля.

Иностранная пресса отмечает, что деду невесты, Валерию Когану, 65 лет, и его состояние оценивается журналом «Forbes» в два миллиарда долларов. Вместе со своим партнером Дмитрием Каменщиком он владеет аэропортом Домодедово в Москве.

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