Председатель НБМ присутствовал на свадьбе внучки российского миллиардера

Ирина Коган вышла замуж за Даниеля Кенвэя, и для них пели Мэрайя Кэри и Элтон Джон. По данным британской прессы, гонорары исполнителей составили примерно 3,5 миллионов фунтов.

Приглашенные выставили в социальных сетях фотографии и видеоролики с этой экстравагантной свадьбы, где показаны присутствующие звезды и торт трехметровой высоты. На одной из этих фотографий есть и президент Национального банка Сергей Чокля.

Иностранная пресса отмечает, что деду невесты, Валерию Когану, 65 лет, и его состояние оценивается журналом «Forbes» в два миллиарда долларов. Вместе со своим партнером Дмитрием Каменщиком он владеет аэропортом Домодедово в Москве.