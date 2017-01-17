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16:50 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде снег будут вывозить круглосуточно

В Нижнем Новгороде увеличили количество техники, которая вывозит снег на улицах. Об этом сообщает администрация города.

Как сообщил Андрей Жижин, днем 17 января работают 270 единиц техники. Во всех районах города в первую смену работают автопоезда, сформированные из 56 комбинированных дорожных машин. Также в расчистке дорог задействованы около 60 тракторов, оборудованных ножами и щетками, грейдеры, бульдозеры и около 470 дорожных рабочих.

«Интенсивная работа началась ночью. За последние сутки выпало более 15 см осадков, после короткого перерыва снегопад возобновился и, по прогнозам синоптиков, мы не рассчитываем на его прекращение в ближайшие дни», — сказал Жижин.

По прогнозам, в ближайшие дни снегопады продолжатся. Администрация Нижнего Новгорода сообщает, что основные работы по вывозу снега будут вестись в ночное время.

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