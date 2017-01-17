Житель Самары лишился автомобиля «Шевроле Нива» из-за долгов за кредит перед банком

В рамках исполнительного производства судебными приставами было установлено, что за гражданином зарегистрирован автомобиль. Чтобы должник не переписал транспортное средство на другого человека, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Гражданину И. было вынесено требование о предоставлении машины к аресту.

Однако в установленное время гражданин не смог предоставить машину, сославшись на то, что на ней уехала супруга должника. В отношении гражданина был составлен протокол по статье «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя».

В следующий раз гражданин И. решил не открывать приставам самостоятельно, а попросил разобраться с приставами свою супругу. При этом машина стояла перед домом должника. Судебными приставами был описан и арестован автомобиль. Он был передан представителю взыскателя и эвакуирован на автостоянку.