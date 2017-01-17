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18:09 (мск), источник: НИА Самара

Житель Самары лишился автомобиля «Шевроле Нива» из-за долгов за кредит перед банком

В отдел судебных приставов Куйбышевского района Самары поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина И. задолженности в пользу кредитной организации (банка) в размере 117 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами было установлено, что за гражданином зарегистрирован автомобиль. Чтобы должник не переписал транспортное средство на другого человека, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Гражданину И. было вынесено требование о предоставлении машины к аресту.

Однако в установленное время гражданин не смог предоставить машину, сославшись на то, что на ней уехала супруга должника. В отношении гражданина был составлен протокол по статье «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя».

В следующий раз гражданин И. решил не открывать приставам самостоятельно, а попросил разобраться с приставами свою супругу. При этом машина стояла перед домом должника. Судебными приставами был описан и арестован автомобиль. Он был передан представителю взыскателя и эвакуирован на автостоянку.

Теперь «Шевроле Нива» будет реализован на торгах, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

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