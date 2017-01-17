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17:23 (мск), источник: Sputnik.md

Румыния дарит деньги детям из Молдовы

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Все дети, родившиеся после 9 января 2011 года и имеющие румынское гражданство, получат от Бухареста по 500 евро на образование.

Источник: Sputnik.md

Доступ к деньгам эти дети получат по достижении 16 лет. Средства будут зачисляться на имя каждого из этих детей с марта 2017 года.

В том числе речь идет и о тех мальчиках и девочках, кто родился в Республике Молдова.

Обещанная сумма будет положена на личный счет каждого ребенка в Национальном банке Румынии. Попытка другого лица изъять их оттуда будет караться тюремным сроком.

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