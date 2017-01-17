Румыния дарит деньги детям из Молдовы
КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Все дети, родившиеся после 9 января 2011 года и имеющие румынское гражданство, получат от Бухареста по 500 евро на образование.
КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Все дети, родившиеся после 9 января 2011 года и имеющие румынское гражданство, получат от Бухареста по 500 евро на образование.
Доступ к деньгам эти дети получат по достижении 16 лет. Средства будут зачисляться на имя каждого из этих детей с марта 2017 года.
В том числе речь идет и о тех мальчиках и девочках, кто родился в Республике Молдова.
Обещанная сумма будет положена на личный счет каждого ребенка в Национальном банке Румынии. Попытка другого лица изъять их оттуда будет караться тюремным сроком.