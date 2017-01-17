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16:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Досмотр багажа начнут вводить на вокзалах Казахстана с 1 февраля

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. На железнодорожных вокзалах Казахстана вводится досмотр пассажиров и багажа, сообщила пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Источник: Sputniknews.kz

Досмотр пассажиров, ручной клади и багажа будут проводить на 16 железнодорожных вокзалах страны.

Отмечается, что процедура вводится в целях повышения уровня безопасности пассажиров, обеспечения антитеррористической защищенности.

«Данная процедура будет вводиться поэтапно: с 1 февраля — на железнодорожных вокзалах Алматы-1 и Алматы-2, а с 1 апреля — на вокзале Астаны, с 1 июня — на всех остальных 13 железнодорожных вокзалах. В этих целях приобретено 56 комплектов специального досмотрового оборудования», — сообщил директор департамента вокзального хозяйства дирекции магистральной сети КТЖ Жубан Корпебаев.

В связи с этим, по его словам, пассажирам рекомендуется прибывать на вокзалы заблаговременно.

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