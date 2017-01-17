Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью

«Моя доверительница направила в Зеленоградский районный суд города Москвы иск о признании незаконными действий отдела опеки управления социальной защиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково, а также обязании вернуть детей матери», — сказал Павлов во вторник.

По его словам, представители Дель также подали заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них Дель требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей, поскольку ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, свидетельствующих о законности их действий.

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу — прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», — сказал Павлов.

«Наша первая задача — вернуть детей в семью, после чего будем разбираться с этим произволом», — подчеркнул он.

В минувшую пятницу в пресс-службе детского уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что она создала специальную комиссию по выяснению обстоятельств инцидента с изъятием в Москве 10 детей из приемной семьи. В комиссию вошли представители органов опеки и попечительства и департамента социальной защиты Москвы, а юристы уполномоченного выехали на квартиру, где дети проживали с родителями.

При этом Кузнецова призвала не делать поспешных выводов и детально разобраться с ситуацией.

В пресс-службе также сообщили, что многодетная семья переехала в Москву из Ленинградской области два года назад и встала на учет сначала в столичном районе Бирюлево, а потом в Зеленограде. Отмечается, что органы опеки неоднократно посещали семью, последний раз летом прошлого года. Фактов жестокого обращения ранее не выявлялось. Со стороны медиков претензий по лечению детей, которые, как сообщалось, инфицированы ВИЧ, нет.