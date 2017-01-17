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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Многодетная мать Светлана Дель подала в суд на орган опеки и полицейских в связи с изъятием из семьи 10 приемных детей. Об этом сообщил «Интерфаксу» ее представитель, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Источник: РИА "Новости"

«Моя доверительница направила в Зеленоградский районный суд города Москвы иск о признании незаконными действий отдела опеки управления социальной защиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково, а также обязании вернуть детей матери», — сказал Павлов во вторник.

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По его словам, представители Дель также подали заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них Дель требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей, поскольку ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, свидетельствующих о законности их действий.

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу — прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», — сказал Павлов.

«Наша первая задача — вернуть детей в семью, после чего будем разбираться с этим произволом», — подчеркнул он.

В минувшую пятницу в пресс-службе детского уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что она создала специальную комиссию по выяснению обстоятельств инцидента с изъятием в Москве 10 детей из приемной семьи. В комиссию вошли представители органов опеки и попечительства и департамента социальной защиты Москвы, а юристы уполномоченного выехали на квартиру, где дети проживали с родителями.

При этом Кузнецова призвала не делать поспешных выводов и детально разобраться с ситуацией.

В пресс-службе также сообщили, что многодетная семья переехала в Москву из Ленинградской области два года назад и встала на учет сначала в столичном районе Бирюлево, а потом в Зеленограде. Отмечается, что органы опеки неоднократно посещали семью, последний раз летом прошлого года. Фактов жестокого обращения ранее не выявлялось. Со стороны медиков претензий по лечению детей, которые, как сообщалось, инфицированы ВИЧ, нет.

В настоящее время изъятые из семьи дети переводятся в зеленоградский центр для того, чтобы мать могла их навещать, добавили в пресс-службе.

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Ранее замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила «Интерфаксу», что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

«10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения — на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован», — сказала Барсукова «Интерфаксу» в пятницу.

По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место.

Она уточнила, что из семьи были изъяты 10 детей: восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое — в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Барсукова пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.

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