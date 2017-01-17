«Храброво»: Погодные условия улучшились, аэропорт готов принимать самолёты
Погодные условия в «Храброво» улучшились, и аэропорт готов к работе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Погодные условия в «Храброво» улучшились, и аэропорт готов к работе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
— В настоящий момент погодные условия улучшились. Необходимая для полётов видимость на
Утром во вторник, 17 января, в аэропорту задержали пять самолётов. Причиной стали плохие метеорологические условия.