«Храброво»: Погодные условия улучшились, аэропорт готов принимать самолёты

— В настоящий момент погодные условия улучшились. Необходимая для полётов видимость на взлётно-посадочной полосе достигнута. Можем сказать, что аэропорт готов к работе. Сейчас в «Храброво» нет ни одного воздушного судна на вылет: все пассажиры ожидают прибытия самолётов, — говорят в пресс-службе аэропорта.

Из-за тумана из «Храброво» не смогли отправиться в Москву и Санкт-Петербург несколько утренних и дневных самолётов. По этой причине авиакомпании решили совместить часть задержанных рейсов с более поздними вылетами.

Утром во вторник, 17 января, в аэропорту задержали пять самолётов. Причиной стали плохие метеорологические условия.