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17:36 (мск), источник: Калининград.Ru

«Храброво»: Погодные условия улучшились, аэропорт готов принимать самолёты

Погодные условия в «Храброво» улучшились, и аэропорт готов к работе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Калининград.Ru

— В настоящий момент погодные условия улучшились. Необходимая для полётов видимость на взлётно-посадочной полосе достигнута. Можем сказать, что аэропорт готов к работе. Сейчас в «Храброво» нет ни одного воздушного судна на вылет: все пассажиры ожидают прибытия самолётов, — говорят в пресс-службе аэропорта.

Из-за тумана из «Храброво» не смогли отправиться в Москву и Санкт-Петербург несколько утренних и дневных самолётов. По этой причине авиакомпании решили совместить часть задержанных рейсов с более поздними вылетами.

Утром во вторник, 17 января, в аэропорту задержали пять самолётов. Причиной стали плохие метеорологические условия.

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