Глава Погрануправления ФСБ: безопасность крымчан обеспечена в полном объеме

Об этом журналистам в Севастополе заявил глава Погрануправления ФСБ России Владимир Кулишов в ходе торжественной церемонии сдачи жилого дома для пограничников.

«Имеются свои особенности. И конечно, с учетом этого организована работа пограничников в Крыму, — сказал Кулишов, добавив, что пограничники со своей работой справляются успешно. — Безусловно, успешно. Мы за короткий период смогли развернуть пограничную инфраструктуру, которая в полной мере обеспечивает безопасность страны на этом направлении».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), первый заместитель директора ФСБ России Владимир Кулишов находится с рабочим визитом в Крыму. Он уже принял участие в открытии нового здания отдела УФСБ в Бахчисарае, а также в церемонии сдачи жилого дома для сотрудников Погрануправления в Севастополе.