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17:11 (мск), источник: РИА Крым

Глава Погрануправления ФСБ: безопасность крымчан обеспечена в полном объеме

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). Специфика обстановки на государственной границе с Крымом имеет свои особенности, поэтому работа крымских пограничников организована с учетом всех нюансов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Севастополе заявил глава Погрануправления ФСБ России Владимир Кулишов в ходе торжественной церемонии сдачи жилого дома для пограничников.

«Имеются свои особенности. И конечно, с учетом этого организована работа пограничников в Крыму, — сказал Кулишов, добавив, что пограничники со своей работой справляются успешно. — Безусловно, успешно. Мы за короткий период смогли развернуть пограничную инфраструктуру, которая в полной мере обеспечивает безопасность страны на этом направлении».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), первый заместитель директора ФСБ России Владимир Кулишов находится с рабочим визитом в Крыму. Он уже принял участие в открытии нового здания отдела УФСБ в Бахчисарае, а также в церемонии сдачи жилого дома для сотрудников Погрануправления в Севастополе.

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