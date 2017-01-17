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17:40 (мск), источник: Югополис

В краснодарских поликлиниках началась акция по профилактике онкозаболеваний

В Краснодаре с 16 января стартовала акция «Мужское и женское здоровье» по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Источник: Югополис

Для этого во всех городских поликлиниках организованы профилактические осмотры для мужчин и женщин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По мнению специалистов, возраст, наряду с наследственностью и плохой экологией, являются факторами риска заболевания раком.

В Краснодаре акция «Мужское и женское здоровье» проводится с 16 по 10 февраля. Мужчины старше 50 лет, проживающие на территории города, приглашаются для проведения осмотра в смотровые кабинеты городских поликлиник до 10 февраля.

В свою очередь женщины от 40 до 60 лет также смогут пройти профессиональный профилактический осмотр и процедуру маммографии в смотровых кабинетах городских поликлиник до 7 марта.

Режим работы смотровых кабинетов на время проведения акции — с 08.00 до 20.00 в рабочие дни и 09.00 до 18.00 — в выходные дни.

Онкологические заболевания сегодня считаются самой распространенной патологией после инсульта и ишемии миокарда. С каждым годом количество онкологических пациентов в мире неуклонно растет. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, 15 февраля — Международный день детей, больных раком.

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