На Крещение в Волгограде ожидаются морозы

По данным Волгоградского ЦГМС, накануне Крещения в областном центре будет идти небольшой снег. Ночью и утром туман, изморозь. Температура воздуха: ночью −7…−9ºС; днем −5…−7ºС.

19 января в Волгограде осадков не будет, а морозы станут крепче. Температура воздуха ночью достигнет −10…−12ºС, днем будет держаться в пределах −7…−9ºС.

Температура воды в Волге ожидается в пределах 0…-1 градус по Цельсию.

Специалисты напоминают, что купаться в праздник Крещения следует только в отведенных для этого местах, где дежурят врачи и спасатели.