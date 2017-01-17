Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Десятки женщин в Дагестане признались, что подверглись обрезанию
Певица Натали скрывает беременность
Кэти Перри стала блондинкой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
"Мише сделали сложную операцию": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
19:22 (мск), источник: Вести Сочи

Визит мэра обрушил цены в сочинском кафе

В Сочи в разгаре зимний сезон. Как и ожидалось, для курорта он оказался успешным. За неполные два месяца Сочи посетили почти 350 тысяч гостей. Теперь основная задача — тщательно подготовиться к сезону летнему, учтя все пожелания туристов.

Главное, на что жалуются в Сочи гости — высокие цены. В одном из ресторанов в Красной Поляне чашка чая стоила 350 рублей. Глава города решил его сам попробовать. Но увидев мэра, официанты принесли совсем другое меню, где цена чая опустилась до 80 рублей.

Глава города потребовал разобраться с ценами в горных ресторанах и кафе и проанализировать стоимость аренды помещений. Зачастую она доходит до 5 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения: в Центральном районе Сочи аренда площадей дешевле почти в три раза.

Зашла речь и о своевременной подготовке пляжей. Уже в начале февраля все они обретут своих арендаторов. Причем в договорах будут прописаны все требования, которые мэрия предъявляет к работе пляжей: каким должно быть оборудование, сколько должно быть спасателей и медработников и т. д.

Во время планерки заострили внимание еще на одной проблеме. Во время недавнего пожара на улице Транспортной выгорели две постройки, где жили люди. Обошлось без жертв, но в ходе проверок выяснилось, что люди в этих строениях жили незаконно. Бывшие хозпостройки остались в наследство от Тоннельного отряда № 44. В связи с этим глава города дал распоряжение проверить все базы на курорте на предмет проживания людей в бытовках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: противники Трампа пытаются подорвать его легитимность
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил Украине счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди по всей стране
Спорт
«Зенит» забил 14 мячей в ворота клуба из Омана «Зенит» встретился с молодёжным составом оманского «Сухара» и победил со счётом 14:1
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь