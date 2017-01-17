Визит мэра обрушил цены в сочинском кафе

Главное, на что жалуются в Сочи гости — высокие цены. В одном из ресторанов в Красной Поляне чашка чая стоила 350 рублей. Глава города решил его сам попробовать. Но увидев мэра, официанты принесли совсем другое меню, где цена чая опустилась до 80 рублей.

Глава города потребовал разобраться с ценами в горных ресторанах и кафе и проанализировать стоимость аренды помещений. Зачастую она доходит до 5 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения: в Центральном районе Сочи аренда площадей дешевле почти в три раза.

Зашла речь и о своевременной подготовке пляжей. Уже в начале февраля все они обретут своих арендаторов. Причем в договорах будут прописаны все требования, которые мэрия предъявляет к работе пляжей: каким должно быть оборудование, сколько должно быть спасателей и медработников и т. д.

Во время планерки заострили внимание еще на одной проблеме. Во время недавнего пожара на улице Транспортной выгорели две постройки, где жили люди. Обошлось без жертв, но в ходе проверок выяснилось, что люди в этих строениях жили незаконно. Бывшие хозпостройки остались в наследство от Тоннельного отряда № 44. В связи с этим глава города дал распоряжение проверить все базы на курорте на предмет проживания людей в бытовках.