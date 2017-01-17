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18:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине объявили штормовое предупреждение

18 января ночью и утром в Украине, кроме южной части страны, ожидается туман, видимость снизится до 200−500 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Источник: Telegraf.com.ua

«18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15−20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200−500 м», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление — метеорологическая дымка.

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