Ученые: Умные люди постепенно вымирают

Фирма генетики в Рейкьявике deCODE провела масштабный анализ данных, благодаря чему удалось сделать неутешительные для человечества выводы, сообщает РИА VistaNews.

Основываясь на сведениях более, чем 100 тысяч исландцев, рожденных в период с 1910 по 1975 год, экспертам удалось обнаружить, как десятки вариантов генов, влияющих на уровень образования, изменились с течением времени.

За 65 лет был обнаружен незначительный спад, однако на протяжении многих столетий это может привести к катастрофическим результатам.

Ученые отмечают, что те же самые гены отвечают и за фертильность, а это значит, что у людей с более высоким уровнем IQ меньше детей в сравнении с теми, у кого «гены образования» содержатся в меньшем количестве.

Это и объясняет тот факт, что постепенно, пусть и пока незначительно, уменьшается число умных людей. Получается, что обладатели высокого уровня IQ вносят меньший вклад в развитие генофонда.