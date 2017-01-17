Диссертационный совет МГУ получил материалы по диссертации Мединского

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Диссертационный совет исторического факультета МГУ получил материалы по диссертации министра культуры России Владимира Мединского для рассмотрения ее на предмет недоброкачественного заимствования. Об этом ТАСС сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

В конце декабря департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации Владимира Мединского в адрес исторического факультета МГУ. Они будут рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщали, что Высшая аттестационная комиссия (ВАК) перенесла сроки рассмотрения диссертации Мединского, и теперь работа министра культуры должна быть рассмотрена диссертационным советом до 1 марта 2017 года.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении ученой степени Мединского. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу рассмотрение дела о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете. Сообщалось, что теперь комиссия должна выбрать другой диссовет, который рассмотрит это дело.

В апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» «не имеет научной ценности».