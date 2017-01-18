В Челябинске и еще пяти городах Южного Урала на сутки продлили неблагоприятные метеоусловия первой и второй степени опасности

В Сатке и Троицке — НМУ первой степени опасности. Муниципалитетам было рекомендовано провести работу по регулированию выбросов.
Стало известно, что НМУ решено продлить до 19.00 18 января, сообщили Накануне.RU в Минэкологии Челябинской области.
«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции. В этот период лучше воздержаться от лишних физических нагрузок. Также не рекомендуется употребление алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно обратиться к врачу», — добавили в Минэкологии.