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07:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске и еще пяти городах Южного Урала на сутки продлили неблагоприятные метеоусловия первой и второй степени опасности

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино накануне были объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности.

Источник: РИА "Новости"

В Сатке и Троицке — НМУ первой степени опасности. Муниципалитетам было рекомендовано провести работу по регулированию выбросов.

Стало известно, что НМУ решено продлить до 19.00 18 января, сообщили Накануне.RU в Минэкологии Челябинской области.

«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции. В этот период лучше воздержаться от лишних физических нагрузок. Также не рекомендуется употребление алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно обратиться к врачу», — добавили в Минэкологии.

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