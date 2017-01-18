В Челябинске и еще пяти городах Южного Урала на сутки продлили неблагоприятные метеоусловия первой и второй степени опасности

В Сатке и Троицке — НМУ первой степени опасности. Муниципалитетам было рекомендовано провести работу по регулированию выбросов.

Стало известно, что НМУ решено продлить до 19.00 18 января, сообщили Накануне.RU в Минэкологии Челябинской области.