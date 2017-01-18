Artnet составил рейтинг самых дорогих ныне живущих художниц

Источник: AP 2016

Рейтинг возглавила японка Яёи Кусама, чья картина «White No. 28» в 2014 году была продана на аукционе за 7,3 млн долларов.

Второе место досталось американскому фотографу Синди Шерман. Свою самую дорогую работу («Untitled Film Stills») она продала за 6,7 млн долларов. Еще 17 работ Шерман ушли с молотка не менее, чем за 1 млн долларов.

Тройку лидеров замкнула англичанка Бриджет Райли. В 2016 году ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christieʼs за 5,7 млн долларов.