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11:32 (мск), источник: Афиша Daily

Artnet составил рейтинг самых дорогих ныне живущих художниц

Портал Artnet опубликовал список самых дорогих ныне живущих художниц.

Источник: AP 2016

Рейтинг возглавила японка Яёи Кусама, чья картина «White No. 28» в 2014 году была продана на аукционе за 7,3 млн долларов.

Работа Яёи Кусама

Второе место досталось американскому фотографу Синди Шерман. Свою самую дорогую работу («Untitled Film Stills») она продала за 6,7 млн долларов. Еще 17 работ Шерман ушли с молотка не менее, чем за 1 млн долларов.

Тройку лидеров замкнула англичанка Бриджет Райли. В 2016 году ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christieʼs за 5,7 млн долларов.

В топ-10 также вошли Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель.

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