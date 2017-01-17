Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Порошенко попросил Китай о помощи
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Певица Натали скрывает беременность
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Прокуроров обеспечат жильем
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо время вылета застрявших на Хайнане сотен российских туристов

Вылет 228 российских туристов, задержавшихся из-за неисправности самолета на китайском острове Хайнань, запланирован на 04:30 среды, 18 января (23:30 по московскому времени во вторник). Об этом сообщается на сайте Ростуризма со ссылкой на туроператора «Русь-Тур», который выступал консолидатором рейса.

Источник: Reuters

Россияне будут доставлены в аэропорт Внуково подменным бортом авиакомпании AZURair, которым 16 января на Хайнань прибыли 43 туриста, ожидавшие вылета из Москвы.

14 января группа российских туристов не смогла вовремя вылететь рейсом 725 авиакомпании UTair из Внуково в аэропорт Санья. Одновременно был задержан вылет туристов, которые должны были тем же бортом (рейс 726) вернуться с острова Хайнань в Москву. Причиной стала техническая неисправность лайнера.

Авиакомпания предоставила туристам проживание и питание на время ожидания вылета. Застрявшим на Хайнане туристам оператор на время ожидания замены борта обеспечил их проживанием в отеле с завтраком и денежной компенсацией в размере 50 юаней на человека в день.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, к кому обратился Порошенко для возвращения Крыма и Донбасса
Белый дом: Трампу надо определиться, на чьей он стороне
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
«Газпром» выставил Украине счет на $5,3 млрд
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Более 100 человек погибли при ошибочном авиаударе в Нигерии
«Почта России» внедрит электронные очереди по всей стране
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь