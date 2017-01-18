У православных христиан наступает Крещенский сочельник

С наступлением Крещенского сочельника у верующих кончаются святки — «святые дни», в которые Церковь празднует Рождество Христово и когда еженедельные посты по средам и пятницам отменяются. Слово Сочельник (или «сочевник») происходит от слова «сочиво» — традиционной на Руси пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемой рисом, которую было принято готовить в крещенское «навечерие».

Крещенский сочельник — день строгого поста накануне Богоявления — служит для верующих подготовкой к одному из главных церковных праздников. В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно Священному Писанию, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершал в эти дни богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя и в московском Богоявленском соборе в Елохове. Однако в этот раз, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков, патриарх не сможет принять участие в праздновании, поскольку «проходит лечение в связи с простудным заболеванием».

Крещение и народные традиции

В народе также существует традиция купания на Богоявление. Вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

Профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов, говоря о массовых «крещенских» купаниях, напоминает, что «при моржевании или погружении в очень холодные источники в организме человека происходит выброс эндорфинов и наступает ощущение восторга, счастья».

Как рассказал Козлов РИА Новости, многие «ищут именно этого — некоей эмоциональной подпитки, когда пытаются приобщиться к крещенским купаниям». Так, если в России погружаются в «иордань» — специально выстроенную купель, то, например, в Греции есть такая традиция: «юноши прыгают за крестом, который священник бросает в воды моря, и соревнуются в том, кто первым его достанет».

«Все это — народно-фольклорные продолжения богословского смысла праздника, который для нас состоит прежде всего в воспоминании Крещения Спасителя от Иоанна в реке Иордане и в новом переживании дара крещения, через который Спаситель дает нам возможность войти в Церковь», — добавил священнослужитель.

Проруби и купели по всей России

По данным МЧС РФ, в этом году около 1,5 миллиона человек по всей России могут принять участие в крещенских купаниях, планируется открыть более 3,5 тысяч мест для купания. Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 9 тысяч человек личного состава спасательного ведомства, более 2,5 тысяч единиц техники и около 500 маломерных судов.

При этом в столице численность участников крещенских купаний, как сообщил журналистам замглавы территориального органа ГУ МЧС Владимир Волков, может составить более 140 тысяч человек. Всего подготовлено 59 мест для обряда крещенского купания, в которых оборудовано столько же прорубей и 10 купелей. Также организованы пункты горячего питья, места для обогрева, туалеты и парковки.

Окунуться в воду можно будет, в том числе, в Большом Садовом пруду, Дворцовом, Царицынском и Тропаревском прудах. Купания в Москве начнутся 18 января начиная с 18.00.

Для сравнения, в прошлом году в крещенских купаниях по стране приняли участие почти 2 миллиона человек. Безопасность мероприятий тогда обеспечивали более 35 тысяч человек (в том числе от МЧС России — свыше 10 тысяч спасателей), серьезных происшествий зафиксировано не было. В Москве места для проведения обряда крещенского купания в 2016 году посетили около 133 тысяч граждан.