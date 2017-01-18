Российские музеи присоединятся к акции #MuseumSelfie

«В этот день пользователи социальных сетей по всему миру публикуют в своих аккаунтах фотографии из музеев», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что по инициативе портала «Культура. РФ» российские музеи расширят формат проекта: фотографии будут публиковаться также в других популярных в России социальных сетях.

«Следить за ходом акции можно будет “ВКонтакте”, в “Одноклассниках”, Facebook, Instagram и других социальных сетях», — отметили в пресс- службе.