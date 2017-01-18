Российские музеи присоединятся к акции #MuseumSelfie
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie, которая проходит 18 января в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщили в
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie, которая проходит 18 января в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщили в
«В этот день пользователи социальных сетей по всему миру публикуют в своих аккаунтах фотографии из музеев», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что по инициативе портала «Культура. РФ» российские музеи расширят формат проекта: фотографии будут публиковаться также в других популярных в России социальных сетях.
«Следить за ходом акции можно будет “ВКонтакте”, в “Одноклассниках”, Facebook, Instagram и других социальных сетях», — отметили в пресс- службе.
Хэштег акции в рунете — #МузейноеСелфи. Стать участником флешмоба могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо использовать хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie или основные указатели международной акции #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.
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Ежегодная международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Ее инициаторы — авторы блога Culture themes — подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.