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11:47 (мск), источник: ТАСС

Российские музеи присоединятся к акции #MuseumSelfie

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie, которая проходит 18 января в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«В этот день пользователи социальных сетей по всему миру публикуют в своих аккаунтах фотографии из музеев», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что по инициативе портала «Культура. РФ» российские музеи расширят формат проекта: фотографии будут публиковаться также в других популярных в России социальных сетях.

«Следить за ходом акции можно будет “ВКонтакте”, в “Одноклассниках”, Facebook, Instagram и других социальных сетях», — отметили в пресс- службе.

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Хэштег акции в рунете — #МузейноеСелфи. Стать участником флешмоба могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо использовать хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie или основные указатели международной акции #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.

В пресс-службе Минкультуры напомнили, что следить за актуальными новостями акции можно в официальном аккаунте.

Ежегодная международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Ее инициаторы — авторы блога Culture themes — подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.

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