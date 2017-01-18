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02:17 (мск), источник: РБК

Обвинившая Трампа в домогательствах американка подала на него в суд

Американка Саммер Зервос, обвинявшая избранного президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на него в суд иск о клевете, сообщает Washington Post.

Источник: AP 2016

В своем иске женщина утверждает, что Трамп опорочил ее тем, что отрицает выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, называя ее и других женщин, выступивших с подобными обвинениями, лгуньями. Истец требует обязать Трампа отозвать свои заявления. Денежной компенсации с избранного президента женщина не требует.

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«Поскольку господин Трамп не выступил с опровержением, как я просила, он не оставил мне выбора, кроме как подать на него в суд, чтобы восстановить свою репутацию», — сказала Зервос на пресс-конференции, посвященной подачи иска. Адвокат истца Глория Оллред добавила, что ее клиент прошла проверку на «детекторе лжи».

Зервос была одной из нескольких женщин, которые незадолго до выборов президента США выступили с обвинениями в адрес Трампа в сексуальных домогательствах. 41-летняя экс-участница реалити-шоу «Ученик» («The Apprentice») обвиняла Трампа в том, что он в 2007 году домогался ее в отеле Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе во время встречи, где обсуждалось ее потенциальное трудоустройство.

Сам Трамп опроверг все обвинения, назвав их ложью. Тогда же он пообещал подать в суд на всех женщин, обвинивших его в домогательствах. Иск подан всего за три дня до инаугурации Трампа. Она должна состояться 20 января.

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