«Не чищено ничего, одни ямы»: жители Хабаровского края жалуются на заснеженные дороги
Чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, водителям в Ульчском районе приходится тратить в два раза больше времени, чем до снегопада.
Чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, водителям в Ульчском районе приходится тратить в два раза больше времени, чем до снегопада.
Жители Ульчского района Хабаровского края пожаловались на качество дорог между населенными пунктами после снегопада, сообщает портал «Губерния». Видео с нечищеной трассой в редакцию прислал местный житель.
«Дорога от Циммермановки до Де Кастри. Скорость — 20 километров в час, это максимальная скорость, с которой может ехать грузовик. Не чищено ничего, одни ямы, кочки», — говорит автор ролика.
По его словам, на дорогу из Циммермановки в
В КГКУ «Хабаровскуправавтодор» сообщили, что на расчистке дорог было задействовано 90 специализированных машин. Во вторник, 17 января, такая техника начала работать и на вышеупомянутом участке.
«Производятся работы сейчас по расширению проезжей части, по удалению наката и обработке [проезжей части] противогололедным материалом. Работы ведутся на таких дорогах, как Селихино —