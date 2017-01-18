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03:28 (мск), источник: Губерния онлайн

«Не чищено ничего, одни ямы»: жители Хабаровского края жалуются на заснеженные дороги

Чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, водителям в Ульчском районе приходится тратить в два раза больше времени, чем до снегопада.

Жители Ульчского района Хабаровского края пожаловались на качество дорог между населенными пунктами после снегопада, сообщает портал «Губерния». Видео с нечищеной трассой в редакцию прислал местный житель.

«Дорога от Циммермановки до Де Кастри. Скорость — 20 километров в час, это максимальная скорость, с которой может ехать грузовик. Не чищено ничего, одни ямы, кочки», — говорит автор ролика.

По его словам, на дорогу из Циммермановки в Де-Кастри у него ушло около шести часов, что вдвое больше обычного.

В КГКУ «Хабаровскуправавтодор» сообщили, что на расчистке дорог было задействовано 90 специализированных машин. Во вторник, 17 января, такая техника начала работать и на вышеупомянутом участке.

«Производятся работы сейчас по расширению проезжей части, по удалению наката и обработке [проезжей части] противогололедным материалом. Работы ведутся на таких дорогах, как Селихино — Николаевск-на-Амуре, Лидога — Ванино, Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Чегдомын», — прокомментировал главный инженер КГКУ «Хабаровскуправавтодор» Владимир Омельчук.

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