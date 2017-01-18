Хабаровские журналисты устроили перестрелку

В хабаровском стрелковом клубе «Ратник» при поддержке КГУП «Недвижимость» и регионального отделения Союза журналистов Хабаровского края впервые прошел турнир для сотрудников СМИ. Турнир по стрельбе из боевого оружия собрал порядка шестидесяти представителей региональных СМИ среди которых медиахолдинг «Губерния», АНО «Открытый регион», радиостанции «Русское радио», «Европа плюс», «Российская газета», РИА «Востокмедиа», «Хабаровский экспресс», а также преподавательский состав факультета журналистики ПИ ТОГУ.



— Мы с удовольствием откликнулись на предложение клуба «Ратник» провести турнир для прессы и познакомить журналистов с боевым оружием. Конечно, это было непривычно для некоторых моих коллег, но многие меня даже удивили — в СМИ региона работают настоящие стрелки. Хорошо отстрелялись коллеги с «Губернии», «Российской газеты».



Неплохо показали себя и девушки. Будем стараться, чтобы подобные турниры проходили для коллег раз-два в году. Это отличный повод собраться вместе не только в профессиональные праздники, но и хороший способ для психологической разгрузки, — говорит председатель Хабаровского регионального Союза журналистов России Ксения Исаева.



Все участники турнира сначала сделали несколько пробных выстрелов, после в интерактивном тире все выполнили несколько упражнений: из пистолетов стреляли в ростовую и обычную мишень. Участники полуфинала пытались разбить выстрелами бутылки в баре, а претенденты на победу целились по движущимся мишеням.



Исход турнира решила стрельба из винтовки. Разрыв между победителями был минимальным — победу праздновали сотрудники медиахолдинга «Губерния».



Победителем и финалистам достались сертификаты на стрельбу.



Стрелковый клуб «Ратник» сегодня предлагает стрельбу из нескольких видов боевого оружия. Здесь есть интерактивный тир, где новички и профессионалы могут себя попробовать в различных упражнениях — освобождение заложника, преследование автомобиля.



Также в клубе «Ратник» могу предложить несколько вариантов курсов, новичкам, безусловно, стоит начать со «Знакомства с оружием».



Сегодня в клубе занимаются дети и взрослые. Стрельба из различного оружия доступна всем. Под надзором опытных инструкторов в клубе «Ратник» можно не только самостоятельно пострелять, но и провести турниры, корпоративные праздники. Сертификат в тир станет хорошим и необычным подарком к 23 февраля и даже 8 Марта.

