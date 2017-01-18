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03:20 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: пьяный китаец застрял в фонарном столбе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пьяный мужчина застрял внутри фонарного столба, пишет издание Daily Mail.

Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель, опьяненный алкоголем, забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров. Мужчина пополз вглубь столба, но поскольку тот сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, демонтировали узкую сторону столба, после чего они смогли подобраться к мужчине, обвязать его веревкой и вытащить на свободу.

Травм, угрожающих жизни, врачи не обнаружили.

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