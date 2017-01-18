СМИ: пьяный китаец застрял в фонарном столбе

Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель, опьяненный алкоголем, забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров. Мужчина пополз вглубь столба, но поскольку тот сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.