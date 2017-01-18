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04:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Создателя вневедомственной охраны Приморья поздравили с 92-летием

В Приморском крае сотрудники вневедомственной охраны поздравили ветерана с 92-летием, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

В приморском Управлении Росгвардии состоялась торжественная встреча с ветераном Великой Отечественной войны. Подполковник внутренней службы в отставке, в прошлом замначальника Управления вневедомственной охраны Приморского края Константин Александрович Шеходанов отметил 92-й день рождения. Поздравить ветерана собрались бывшие сослуживцы и действующие сотрудники Росгвардии.

Константин Александрович стоял у истоков становления службы вневедомственной охраны в Приморском крае. Тогда Константин Шеходанов начинал с нуля — собственными силами, используя накопленные во время Великой Отечественной войны знания и опыт, формировал кадры приморской вневедомственной охраны, создавал и совершенствовал структуру подразделения.

В 1986 году Константин Шеходанов ушел в отставку в звании подполковника внутренней службы.

Несмотря на преклонный возраст, сегодня 92-летний ветеран полон энтузиазма и энергии: освоил компьютер и пишет книгу воспоминаний.

Поздравляя Константина Александровича, исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Приморскому краю подполковник полиции Виталий Харченко пожелал ветерану крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, поблагодарил юбиляра за многолетнюю работу, вклад в развитие и становление службы.

Тепло поздравил подполковника внутренней службы в отставке и председатель Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны Виктор Евдокимов, который подарил Константину Александровичу диск с фотографиями прошлых лет.

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