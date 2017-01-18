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05:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Электронные очереди в отделениях Почты России появятся в Хабаровске

Для каждого конкретного отделения будет отбираться комплектация, строго соответствующая его параметрам.

Хабаровск, 18 января, AmurMedia.

В наступившем году на Дальнем Востоке будет установлено более 40 электронных очередей. В первую очередь будут установлены в отделениях почтовой связи Хабаровска и Владивостока. При выборе и установке систем будет применяться «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3−4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.

На Дальнем Востоке электронные очереди в первую очередь будут установлены в отделениях почтовой связи Хабаровска и Владивостока, также в 2017 году внедрение данной системы начнется в Амурской, Магаданской области, Еврейской автономной области, Камчатском крае, на Сахалине и в Якутии.

«Внедрение электронных очередей — только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора», — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.

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