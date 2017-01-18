Число воспитанников Черемховского психоневрологического интерната сократят

Психоневрологический интернат в городе Черемхово Иркутской области, четверо воспитанников которого скончались после вспышки кишечной инфекции летом 2016 года, будет перепрофилирован, сообщил журналистам во вторник председатель облправительства Александр Битаров.

«Число детей, находящихся в Черемховском психоневрологическом интернате, будет сокращено почти в два раза, дети с такими тяжелыми врожденными заболеваниями в одном месте сосредоточены не будут. Прежде такого опыта в России не было, для нас это была определенно ошибка», — сказал он.

По словам Битарова, в Черемховском интернате теперь будут проживать 56 детей в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью, самостоятельно передвигающиеся, десять из них — с ограничениями по слуху. Для остальных детей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, будет открыто отделение паллиативной помощи в здании одного из домов ребенка.

В настоящее время интернат пустует, все его воспитанники были распределены по другим учреждениям сразу после вспышки болезни. Сейчас 43 ребенка находятся в Саянском доме-интернате для умственно отсталых детей, 33 — в Иркутском доме-интернате N 2 для умственно отсталых детей, 18 — в Иркутском доме-интернате N1 для умственно отсталых детей.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживали дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом.