Юный Шерхан отмечает день рождения в Приморье
Тигренку Шерхану, спасенному сотрудниками Приморского
Тигренку Шерхану, спасенному сотрудниками Приморского
По словам ветеринаров, тигрёнок чувствует себя отлично, у него прекрасный аппетит. Весит тигренок уже 20 килограммов.
Маленький хищник много времени проводит на улице, уже привык к морозу и снегу и мерзнет на прогулках, так как шерсть у него стала расти более активно.
Недавно тигренку была сделана первая прививка, которую он перенёс легко и безболезненно.
Шерхан обычно не торопится возвращаться с прогулок — наоборот, он стремится подольше погулять, побегать с новым другом Табаки, даже поваляться в снегу. Любопытный маленький хищник уже проявляет интерес к обитателям парка и к его посетителям и пытается залезать на деревья.
Напомним, тигренок, который родился осенью прошлого года, является сыном другого обитателя парка, тигра Амура, прославившегося на всю страну после дружбы с козлом Тимуром. От двоих тигрят отказалась их мать, тигрица Уссури, и поэтому заботиться о детеныше, который сильно ослаб