Юный Шерхан отмечает день рождения в Приморье

По словам ветеринаров, тигрёнок чувствует себя отлично, у него прекрасный аппетит. Весит тигренок уже 20 килограммов.

Маленький хищник много времени проводит на улице, уже привык к морозу и снегу и мерзнет на прогулках, так как шерсть у него стала расти более активно.

Недавно тигренку была сделана первая прививка, которую он перенёс легко и безболезненно.

Шерхан обычно не торопится возвращаться с прогулок — наоборот, он стремится подольше погулять, побегать с новым другом Табаки, даже поваляться в снегу. Любопытный маленький хищник уже проявляет интерес к обитателям парка и к его посетителям и пытается залезать на деревья.