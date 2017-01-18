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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Юный Шерхан отмечает день рождения в Приморье

Тигренку Шерхану, спасенному сотрудниками Приморского сафари-парка, сегодня исполняется четыре месяца, сообщает ИА «Дейта».

По словам ветеринаров, тигрёнок чувствует себя отлично, у него прекрасный аппетит. Весит тигренок уже 20 килограммов.

Маленький хищник много времени проводит на улице, уже привык к морозу и снегу и мерзнет на прогулках, так как шерсть у него стала расти более активно.

Недавно тигренку была сделана первая прививка, которую он перенёс легко и безболезненно.

Шерхан обычно не торопится возвращаться с прогулок — наоборот, он стремится подольше погулять, побегать с новым другом Табаки, даже поваляться в снегу. Любопытный маленький хищник уже проявляет интерес к обитателям парка и к его посетителям и пытается залезать на деревья.

Напомним, тигренок, который родился осенью прошлого года, является сыном другого обитателя парка, тигра Амура, прославившегося на всю страну после дружбы с козлом Тимуром. От двоих тигрят отказалась их мать, тигрица Уссури, и поэтому заботиться о детеныше, который сильно ослаб из-за отсутствия материнского молока, тогда пришлось сотрудникам парка.

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