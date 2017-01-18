600 казахстанцев заразились гонконгским гриппом

Врачи подтвердили: ситуация с гриппом и ОРВИ в Костанайской области непростая. Поликлиники даже работают без выходных. Введен масочный режим. В разы увеличилось количество вызовов врачей на дом и по линии скорой помощи.

По данным ВОЗ, впервые грипп АH3N2 был зарегистрирован в конце 60-х годов прошлого века в Гонконге, отсюда и название — гонконгский. В 1968—1969 годах была зарегистрирована умеренная пандемия гонконгского гриппа в мире. В 70-х годах от него в США погибли более 33 тысяч человек. Гонконгский грипп, как и любой другой штамм, может осложниться бактериальной пневмонией, менингитом, отитом, поражением сердечной мышцы.

Тем временем, казахстанцы жалуются, что грипп дает осложнения на уши.

Врачи подтверждают: к самым распространенным осложнениям после любого штамма гриппа относятся как раз отит и пневмония. Но по сравнению с ОРВИ грипп регистрируют достаточно редко: в этом году из 280 тысяч заразившихся казахстанцев лабораторно грипп подтвержден только у 1 100 человек. Из них у половины штамм AH3N2 или гонконгский грипп. Паниковать по этому поводу врачи не советуют: штамм хорошо изучен, и выработана методика лечения противовирусными препаратами.

«Для него характерны те же симптомы, как и для других видов гриппа — это головная боль, температура, слабость, ломота в теле», — говорит руководитель отдела Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Гулим Досумова.

Гонконгский грипп в этом году считается сезонным. Его циркуляцию врачи прогнозировали еще до начала эпидсезона, поэтому настоятельно советовали сделать прививку от гриппа. Вакцинироваться сейчас не имеет смысла, поэтому казахстанцам, не сделавшим прививку, врачи советуют избегать мест массового скопления людей, использовать маски и оксолиновую мазь, часто мыть руки.