Какую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в среду
На большей части территории Казахстана 18 января сохраняется погода без осадков.
На большей части территории Казахстана 18 января сохраняется погода без осадков.
Лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки. Местами — туман, на юге гололед, усиление ветра, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской области ожидаются местами- туман, ночью усиление ветра до 15−20 м/с.
В Акмолинской,
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В Алматы переменная облачность, без осадков, −1… −3.
В Астане малооблачно, без осадков, ночью и утром туман, −11… −13.