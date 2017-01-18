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07:26 (мск), источник: Forbes.kz

Какую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в среду

На большей части территории Казахстана 18 января сохраняется погода без осадков.

Источник: Forbes.kz

Лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки. Местами — туман, на юге гололед, усиление ветра, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области ожидаются местами- туман, ночью усиление ветра до 15−20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью Алматинской областях местами -туман.

В Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается гололед.

В Алматы переменная облачность, без осадков, −1… −3.

В Астане малооблачно, без осадков, ночью и утром туман, −11… −13.

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