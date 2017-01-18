Народные танцы исполнят профессионалы и любители на фестивале в Хабаровске

Профессиональные и любительские коллективы исполнят этнический, народно-сценический, эстрадный и другие виды танцев. Отбор конкурсантов проведут с 1 февраля по 20 марта во дворце дружбы «Русь».

Заявки на участие принимаются по адресу: kdks_russ@mail.ru. Справки по телефонам: 91−01−46, 91−01−40, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.