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07:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Народные танцы исполнят профессионалы и любители на фестивале в Хабаровске

25—26 марта в Хабаровске состоится международный фестиваль «Созвездие наций».

Профессиональные и любительские коллективы исполнят этнический, народно-сценический, эстрадный и другие виды танцев. Отбор конкурсантов проведут с 1 февраля по 20 марта во дворце дружбы «Русь».

Заявки на участие принимаются по адресу: kdks_russ@mail.ru. Справки по телефонам: 91−01−46, 91−01−40, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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